Семь кузбассовцев удостоили наград от президента России

Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили шесть угольщиков, среди которых работники различных предприятий: водитель автомобиля Евгений Артюшкин, машинист экскаватора Евгений Иванов, заведующий горными работами Сергей Финтисов, подземный электрослесарь Виталий Чурилов и Виктор Лоза и горномонтажник Анатолий Мендияков.