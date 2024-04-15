Семь кузбассовцев удостоили наград от президента России

Указом президента РФ Владимира Путина от 12 апреля сибиряки, добившиеся значительных успехов в профессиональной и общественной деятельности, поощрены государственными наградами и отмечены почётными званиями. Среди них традиционно жители Кемеровской области.
Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили шесть угольщиков, среди которых работники различных предприятий: водитель автомобиля Евгений Артюшкин, машинист экскаватора Евгений Иванов, заведующий горными работами Сергей Финтисов, подземный электрослесарь Виталий Чурилов и Виктор Лоза и горномонтажник Анатолий Мендияков.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Александру Беюнку, заведующему Юргинской городской больницей.