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В Челябинске обсудили дату отключения отопления

В понедельник, 15 апреля, в мэрии Челябинска обсудили вопрос об окончании отопительного сезона. К какому решению пришли участники аппаратного совещания, рассказываем в нашем материале.

Источник: Pchela.News

В связи с теплом, которое пришло в Челябинскую область, в региональном центре начали мониторить температуру воздуха, чтобы определить дату отключения отопления.

— К концу недели обещают +25…+27 градусов, надо посмотреть долгосрочный прогноз, чтобы не было необходимости думать о том, что мы слишком рано завершили отопительный сезон.

отметила Наталья Котова
мэр Челябинска

Отключение отопления производят после того, как среднесуточная температура составляет +8 градусов на протяжении трёх дней. Согласно долгосрочному прогнозу всю эту неделю в Челябинске будет царить тепло, а в субботу, 20 апреля, ожидается аж +27 градусов.

ЖКХ