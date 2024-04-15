В Челябинске обсудили дату отключения отопления

В связи с теплом, которое пришло в Челябинскую область, в региональном центре начали мониторить температуру воздуха, чтобы определить дату отключения отопления.
— К концу недели обещают +25…+27 градусов, надо посмотреть долгосрочный прогноз, чтобы не было необходимости думать о том, что мы слишком рано завершили отопительный сезон.
Отключение отопления производят после того, как среднесуточная температура составляет +8 градусов на протяжении трёх дней. Согласно долгосрочному прогнозу всю эту неделю в Челябинске будет царить тепло, а в субботу, 20 апреля, ожидается аж +27 градусов.