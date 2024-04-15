В «Библионочи» примут участие более 200 учреждений культуры Москвы

«С 20 на 21 апреля в Москве пройдет ежегодная акция “Библионочь”. В ней примет участие больше 200 библиотек, культурных центров, музеев, детских школ искусств и других учреждений», — говорится в сообщении.
В материале подчеркивается, что все мероприятия можно будет посетить бесплатно, на большинство из них необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.
«Всего в рамках культурно-познавательной акции пройдет больше 1 тыс. мероприятий. Программа по традиции начнется с детского формата “Библиосумерки” в 16:00. Для юных гостей городские площадки подготовят около 400 событий: спектаклей, читок, мастер-классов, интерактивных шоу и встреч с писателями», — привели в материале слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.
Мероприятия «Библионочи»
Так, в рамках акции в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара детей ждет интерактивное представление «Пикник для книг», постановка театра теней «Маугли», мастер-класс «Коллажи любимых сказок» и многое другое. Для родителей состоится встреча с редактором серии изданий «Учусь читать с Конни» Дарьей Михайловой.
Отмечается, что основная часть акции начнется в 18:00 в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина. Здесь впервые проведут торжественную регистрацию брака — молодожены обменяются кольцами в старинном особняке XIX века и получат в подарок фотосессию в исторических интерьерах.
Площадки акции откроются во всех округах Москвы. Для тех, кто не сможет посетить «Библионочь» лично, будет доступна онлайн-трансляция. В эфире примут участие народная артистка России Лариса Долина, актеры Михаил Багдасаров и Василий Шмаков. В рамках проекта «Музыка и слово» зрители услышат произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Анны Ахматовой. Выступления артистов дополнят вокальные номера. Начало в 18:00.
По данным пресс-службы, в 2023 году события акции посетили более 41 тыс. человек. Мероприятия подготовили около 160 площадок.