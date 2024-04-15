В «Библионочи» примут участие более 200 учреждений культуры Москвы

Площадки акции откроются во всех округах Москвы. Для тех, кто не сможет посетить «Библионочь» лично, будет доступна онлайн-трансляция. В эфире примут участие народная артистка России Лариса Долина, актеры Михаил Багдасаров и Василий Шмаков. В рамках проекта «Музыка и слово» зрители услышат произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Анны Ахматовой. Выступления артистов дополнят вокальные номера. Начало в 18:00.