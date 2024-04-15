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Новосибирский турист привез с отпуска запрещенное паттийское оружие

Мужчина приобрел его в качестве сувенира.

Источник: Сибирское таможенное управление

В Новосибирском аэропорту поймали 40-летнего сибиряка, который привез из Таиланда запрещенное для ввоза оружие. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления 15 апреля.

Сибиряк летал в отпуск в Паттаю. Там он приобрёл три кастета в качестве сувенира. По возвращению домой, в аэропорту, его задержали во время прохождения таможенного контроля.

«Опасные находки были изъяты и направлены на экспертизу, которая признала их холодным оружием ударно-дробящего действия. Ввоз в Россию и оборот на ее территории таких товаров запрещен», — рассказали таможенники.

В отношении новосибирского туриста Новосибирская таможня возбудила дело об административку по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Ранее мы писали о том, что впервые за 5 лет в Толмачево в багаже сибиряка нашли телескопические дубинки.

Иван Быкадоров