Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируют в Иркутской области 16 апреля

Местами в Иркутской области ожидается неблагоприятная погода во вторник, 16 апреля. Синоптики передают порывы западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, дождь, мокрый снег, метели. В условиях такой погоды на дорогах возможны снежный накат, гололедица. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.