Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируют в Иркутской области 16 апреля

В условиях непогоды на дорогах возможна гололедица.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 49% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: KrasnodarMedia.su

Местами в Иркутской области ожидается неблагоприятная погода во вторник, 16 апреля. Синоптики передают порывы западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, дождь, мокрый снег, метели. В условиях такой погоды на дорогах возможны снежный накат, гололедица. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В Иркутске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом к утру на северо-западный 5−10 м/с, днём порывы до 13 м/с, температура ночью 0,+2ºС, днем 11,+13ºС.