Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируют в Иркутской области 16 апреля

Местами в Иркутской области ожидается неблагоприятная погода во вторник, 16 апреля. Синоптики передают порывы западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, дождь, мокрый снег, метели. В условиях такой погоды на дорогах возможны снежный накат, гололедица. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
В Иркутске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом к утру на северо-западный 5−10 м/с, днём порывы до 13 м/с, температура ночью 0,+2ºС, днем 11,+13ºС.