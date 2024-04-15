Стало известно, чем теперь будет заниматься дирекция общественных пространств Владивостока

Во Владивостоке дирекция общественных пространств проходит процесс перезагрузки. В ведомстве рассказали, чем будут заниматься после реорганизации, которая завершится к лету, сообщает ИА PrimaMedia.
Новое учреждение будет отвечать за комплексную эксплуатацию территорий, включая поддержание порядка, озеленение, ремонт малых архитектурных форм, а также заполнение пространств интересными событиями.
В рамках новой программы планируется проведение различных мероприятий в парках и скверах, таких как фестивали, выставки, концерты и мастер-классы. Кроме того, будет активно развиваться культура развлечений и здорового образа жизни.
Несмотря на появление новых задач, дирекция не перестанет развивать и благоустраивать город. Продолжится работа с общественным мнением, реализация программы «Формирование комфортной городской среды» и других проектов. За этими направлениями будут следить профильные учреждения города.
Напомним, ранее МУП «Лазо» стало МБУ, а в этом году его присоединяют к МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» и создают новую структуру «Парки Владивостока», которая будет заниматься содержанием общественных пространств и проведением в них разных мероприятий.