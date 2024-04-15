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Стало известно, чем теперь будет заниматься дирекция общественных пространств Владивостока

Организация проходит процесс перезагрузки.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке дирекция общественных пространств проходит процесс перезагрузки. В ведомстве рассказали, чем будут заниматься после реорганизации, которая завершится к лету, сообщает ИА PrimaMedia.

Новое учреждение будет отвечать за комплексную эксплуатацию территорий, включая поддержание порядка, озеленение, ремонт малых архитектурных форм, а также заполнение пространств интересными событиями.

В рамках новой программы планируется проведение различных мероприятий в парках и скверах, таких как фестивали, выставки, концерты и мастер-классы. Кроме того, будет активно развиваться культура развлечений и здорового образа жизни.

Одной из важных задач новой организации станет установление диалога с бизнесом с целью привлечения добросовестных предпринимателей, предоставляющих качественные услуги для общественных пространств.

Несмотря на появление новых задач, дирекция не перестанет развивать и благоустраивать город. Продолжится работа с общественным мнением, реализация программы «Формирование комфортной городской среды» и других проектов. За этими направлениями будут следить профильные учреждения города.

Напомним, ранее МУП «Лазо» стало МБУ, а в этом году его присоединяют к МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» и создают новую структуру «Парки Владивостока», которая будет заниматься содержанием общественных пространств и проведением в них разных мероприятий.

ЖКХ