Стало известно, чем теперь будет заниматься дирекция общественных пространств Владивостока

Напомним, ранее МУП «Лазо» стало МБУ, а в этом году его присоединяют к МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» и создают новую структуру «Парки Владивостока», которая будет заниматься содержанием общественных пространств и проведением в них разных мероприятий.

