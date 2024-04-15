Центр Екатеринбурга могут закрыть для самокатчиков

— Я согласен, что надо ограничить движение самокатов в центре Екатеринбурга. Необходимо выделить зону, где большое скопление пешеходов. Для того чтобы не создавать им проблем, потому что даже скорость в 13−15 километров в час — это достаточно большая скорость, — рассказывает Игорь Ощепков.