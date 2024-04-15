Центр Екатеринбурга могут закрыть для самокатчиков

Центральную часть Екатеринбурга могут навсегда закрыть для передвижения на самокатах. С такой инициативой в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург» выступил председатель комитета по транспорту мэрии Екатеринбурга Игорь Ощепков.
— Я согласен, что надо ограничить движение самокатов в центре Екатеринбурга. Необходимо выделить зону, где большое скопление пешеходов. Для того чтобы не создавать им проблем, потому что даже скорость в 13−15 километров в час — это достаточно большая скорость, — рассказывает Игорь Ощепков.
Представитель администрации города сказал, что в мэрии поддерживают введение административной ответственности за нарушение правил дорожного движения самокатчиками. Так как, если нет наказания, то нет и ответственности, и люди на самокатах развивают максимальную скорость.