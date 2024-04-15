В кузбасском селе открыли школу, где научат агрономии и животноводству

В селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого округа впервые с 1972 году капитально отремонтировали здание двухэтажной школы. В ней учатся 223 ученика с 1 по 9 классы. Одним из основных направлений школы стало аграрное направление.
«Очень рада, что мои дети продолжат обучение в обновленной школе. Открытия ждали с нетерпением и дети, и родители, и, конечно, педагоги. Это радостное событие для всех», — рассказала жительница села Марина Морланг.
В школе углубленно будут изучать профильные предметы: химию, биологию, также школьников познакомят с новыми направлениями — «Основы агрономии», «Основы животноводства», «Сельскохозяйственная техника». В кабинетах химии и биологии разместили лабораторные зоны, позволяющие проводить практическую часть.
Также появился класс безопасности дорожного движения, где установлено современное оборудование, а на стенах — яркие наглядные учебные пособия. Отдельное помещение подготовили для занятий юнармейцев.