Приморцев ждет Фестивальный май



Такое «территориальное разнообразие» музыкальных коллективов, каждый из которых представит исключительно авторский материал, станет для Владивостока открытием. Хедлайнерами музыкальной части фестиваля станут Максим Свобода и группа «Марлины», а также — электронные рок-группы DeerMX из Гонконга и KyoYoko из Пекина. Также владивостокцы уже очень ждут бурятскую группу «Сезон дождей», которая завоевала сердца зрителей в предыдущие годы. На фестиваль прилетят продюсеры крупных музыкальных фестивалей из России и КНР.



Стрит-арт программа фестиваля пройдет в несколько этапов. Художники из разных регионов Дальнего Востока в течение 2 арт-джемов создадут пять арт-объектов до начала фестиваля на территории вокруг «Океана», а шестой необычный мобильный объект, который организаторы пока держат в секрете, будет создан непосредственно в дни мероприятия, и в его создании смогут принять участие гости фестиваля.



Танцевальные джемы и баттлы разнообразят концертную программу «МАЙСКИХ». Соревнования пройдут по 6 направлениям: All styles kids (до 14 лет), Танцевальный джем, All styles, Hip-Hop, Breakdance и Lady's style. Дизайнеры из Владивостока помогут разобраться в современной моде и создать уникальный уличный образ из подержанных вещей, которым подарят вторую жизнь на благотворительном свопе.

