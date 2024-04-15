Приморцев ждет Фестивальный май

Сразу два больших фестиваля команды Pacific Russia Food порадуют гостей и жителей Владивостока в первой половине мая.
С 1 по 15 мая в гастрономических заведениях города пройдет долгожданный 7-й Фестиваль мидий. А 11 и 12 мая на площадке Общественно-культурного центра «Океан» прогремит первый международный фестиваль уличной культуры «МАЙСКИЕ».
Фестиваль «МАЙСКИЕ» вырос из «МидияСаммита» и трансформировался из гастрономического в большое кросс-культурное событие, которое объединит на одной площадке художников стрит-арта, энтузиастов локальной еды, представителей различных городских субкультур: от танцев и уличного спорта до моды на фоне звучащей в течение двух дней с открытой сцены музыки в исполнении 13 групп из разных регионов России от Екатеринбурга до Владивостока и КНР.
— Нам всегда было интересно создавать сообщества, объединять людей, исследовать идею дальневосточности и генерить события, которые делают жизнь в городе осмысленнее и приятнее, — отметила идейный вдохновитель проекта и руководитель общественного движения Pacific Russia Food Татьяна Заречнева. — «МАЙСКИЕ» — это уже явление совершенно другого порядка, чем просто гастрономический фестиваль, с которого когда-то все и началось. В 2019 году мы сделали мидийный фудкорт, потом добавили музыку, потом стали экспериментировать с современным искусством как городским явлением, и вот теперь уже сами городские сообщества выходят на нас и предлагают идеи, что можно сделать на площадке фестиваля. То есть «МАЙСКИЕ» в итоге теперь — это про то, чем живет город.
Такое «территориальное разнообразие» музыкальных коллективов, каждый из которых представит исключительно авторский материал, станет для Владивостока открытием. Хедлайнерами музыкальной части фестиваля станут Максим Свобода и группа «Марлины», а также — электронные рок-группы DeerMX из Гонконга и KyoYoko из Пекина. Также владивостокцы уже очень ждут бурятскую группу «Сезон дождей», которая завоевала сердца зрителей в предыдущие годы. На фестиваль прилетят продюсеры крупных музыкальных фестивалей из России и КНР.
Стрит-арт программа фестиваля пройдет в несколько этапов. Художники из разных регионов Дальнего Востока в течение 2 арт-джемов создадут пять арт-объектов до начала фестиваля на территории вокруг «Океана», а шестой необычный мобильный объект, который организаторы пока держат в секрете, будет создан непосредственно в дни мероприятия, и в его создании смогут принять участие гости фестиваля.
Танцевальные джемы и баттлы разнообразят концертную программу «МАЙСКИХ». Соревнования пройдут по 6 направлениям: All styles kids (до 14 лет), Танцевальный джем, All styles, Hip-Hop, Breakdance и Lady's style. Дизайнеры из Владивостока помогут разобраться в современной моде и создать уникальный уличный образ из подержанных вещей, которым подарят вторую жизнь на благотворительном свопе.
Организатор международного фестиваля уличной культуры «МАЙСКИЕ» — Тихоокеанский туристический союз. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Также партнерами фестиваля выступили администрация Владивостока, Общественно-культурный центр «Океан», гастро-барное пространства Foodliner и креативное digital-агенство «Точно!».
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В рамках седьмого фестиваля мидий с 1 по 15 мая рестораны, пабы, кафе и точки уличной еды традиционно предложат порцию мидий в ракушках 300 грамм за фиксированную цену в 500 рублей. За много лет этот гастрономический праздник успел стать культовым гастрономическим событием Дальнего Востока, а мидии превратились из «сорняка» в культовый деликатес.
Открытие Фестиваля мидий состоится 1 мая в новом гастрособытийном пространстве «АГАР-АГАР» (Владивосток, ул. Станюковича 46, 1 этаж). Здесь на берегу бухты Федорова повара и гастроэнтузиасты приготовят мидии в разных соусах на огромных сковородах, наставники Школы дальневосточной кухни проведут мастер-классы по приготовлению мидий и других дальневосточных деликатесов.
Фестиваль мидий организует Школа дальневосточной кухни в рамках общественного проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food.
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