Хабаровский музей Гродекова открывает двери к своему юбилею

— На встрече мы поговорим про долгий путь в 130 лет, музейную кухню, и, конечно, про уникальные экспонаты, которыми богата наша коллекция. А ещё мы пригласили необычных гостей, вы сможете им задать свои вопросы, а они в свою очередь подготовили для вас интересные истории. Но главными героями останутся экспонаты, которые представляют неразрывную связь «время — музей — коллекция», — сообщили в пресс-службе Гродековского музея.