Хабаровский музей Гродекова открывает двери к своему юбилею

На этой неделе главный музей Хабаровского края имени Николая Гродекова отмечает своё 130-летие. 19 апреля 1894 года в здании аптекарского склада по улице Тихменёвской (ныне Серышева) состоялось торжественное открытие музея Приамурского отдела Императорского географического общества. К этой дате музейщики приурочили несколько важных и интересных событий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Во вторник и в среду, 16 — 17 апреля, в музее пройдут XI Гродековские чтения. Специалисты обсудят актуальные вопросы в области естественных наук, археологии, этнографии, культурологии и музеологии.
— На встрече мы поговорим про долгий путь в 130 лет, музейную кухню, и, конечно, про уникальные экспонаты, которыми богата наша коллекция. А ещё мы пригласили необычных гостей, вы сможете им задать свои вопросы, а они в свою очередь подготовили для вас интересные истории. Но главными героями останутся экспонаты, которые представляют неразрывную связь «время — музей — коллекция», — сообщили в пресс-службе Гродековского музея.
Вход на презентацию свободный. Она пройдёт 18 апреля в историческом корпусе музея, в зале этнографии, начало в 17:00.
В пятницу, 19 апреля, в 17:00 запланировано открытие выставки «Музей. Первые 130 лет». Гостям представится возможность узнать о специфике работы специалистов и ненадолго примерить на себя роль научного сотрудника, хранителя, автора выставки и экскурсовода.
Исторические фотографии, документы и другие артефакты из уникальной коллекции будут экспонироваться в выставочном зале № 4. Вход на открытие выставки будет свободным.
Ну, а в субботу, 20 апреля, Гродековский музей в честь своего 130-летия проводит День открытых дверей. В течение дня с 10:00 до 18:00 вход в экспозиции главного здания по ул. Шевченко, 11 и на выставки музея археологии (ул. Тургенева, 86) будет бесплатным (без экскурсионного обслуживания).