Как будем отдыхать на майские праздники

В честь Праздника Весны и Труда отдыхаем четыре дня подряд: 28, 29, 30 апреля и 1 мая — с воскресенья по среду. Обратите внимание, что перед длинными выходными у нас шестидневная рабочая неделя — суббота, 27 апреля, является рабочим днем. Выходной с нее перенесли на понедельник, 29 апреля. Благодаря этому переносу мы можем отдыхать четыре дня подряд.