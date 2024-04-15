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Как будем отдыхать на майские праздники

Перед праздниками россиян ждёт шестидневная рабочая неделя, зато потом получится отдохнуть дважды по четыре дня подряд.

Источник: AmurMedia

На «майские» праздники запланировано по 4 выходных дня, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Минтруд России.

В честь Праздника Весны и Труда отдыхаем четыре дня подряд: 28, 29, 30 апреля и 1 мая — с воскресенья по среду. Обратите внимание, что перед длинными выходными у нас шестидневная рабочая неделя — суббота, 27 апреля, является рабочим днем. Выходной с нее перенесли на понедельник, 29 апреля. Благодаря этому переносу мы можем отдыхать четыре дня подряд.

В честь Дня Победы отдыхаем 9, 10, 11 и 12 мая — с четверга по воскресенье. При этом 8 мая — предпраздничный сокращенный на час рабочий день. После выходных в честь Дня Победы на работу выходим в понедельник, 13 мая. Затем работаем по привычному графику, с понедельника по пятницу.

Предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

Напомним, согласно Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.

Если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением праздничных дней с 1 по 8 января, которые переносятся на другие дни в году.

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