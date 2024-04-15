В Перми на День города споют «Крутой поворот» вместе с Игорем Сарухановым

В Перми хедлайнером на День России и День города 12 июня станет известный российский исполнитель Игорь Саруханов. Под его хиты «Крутой поворот», «В кругу друзей», «Лодочка» Пермь 12 июня отметит свой 301-й день рождения.
На портале госзакупок появилась информация о стоимости контракта Игоря Саруханова для его участия в праздничных мероприятиях — 40-минутное выступление обойдется около 1,6 млн руб. В администрации города это радостное событие для пермяков пока не подтвердили.
В этом году «парню с гитарой» Игорю Саруханову исполнилось 68 лет. Его сценическая карьера началась в 1979 году после приглашения в группу «Синяя птица», а позднее в «Цветы». Сольные выступления он начал в 1985 году. В 1997 году Игорю Саруханову присволили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Ранее «Комсомолка» рассказала о проведении 12 июня на набережной Камы в День города и День России семиминутного фейерверка.