В Перми на День города споют «Крутой поворот» вместе с Игорем Сарухановым

В этом году «парню с гитарой» Игорю Саруханову исполнилось 68 лет. Его сценическая карьера началась в 1979 году после приглашения в группу «Синяя птица», а позднее в «Цветы». Сольные выступления он начал в 1985 году. В 1997 году Игорю Саруханову присволили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».