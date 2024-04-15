Во Владивостоке начали ремонт двух важных дорог

В муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий» отметили, что работники уже уложили более 600 тонн асфальтобетона. Планируется полностью завершить ремонт на этих улицах, если позволят погодные условия.

Кроме того, восстановительный ремонт дорог и тротуаров по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идёт параллельно по другим адресам во Владивостоке. Ремонтируют улицы Печорская, Адмирала Юмашева и другие. Дорожные работы проводят на улицах Никифорова, Героев Хасана, перекрёстке Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута.

В Управлении дорог администрации Владивостока добавили, что в 2024 году также планируется отремонтировать дороги на Беговой, Сафонова, Комсомольской, Авроровской, Иманской, проезд на Давыдова. Также в планах строительство дорог в микрорайоне Патрокл, реконструкция участка на Адмирала Горшкова от перекрёстка с Майора Филиппова до трассы Седанка — Патрокл. Отремонтируют и развязку на трассе Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла и новую дорогу к ней.