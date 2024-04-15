Во Владивостоке начали ремонт двух важных дорог

Дорожные рабочие продолжают асфальтирование дорог на улицах Зои Космодемьянской и Окатовой во Владивостоке, сообщили на сайте городской администрации.
В муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий» отметили, что работники уже уложили более 600 тонн асфальтобетона. Планируется полностью завершить ремонт на этих улицах, если позволят погодные условия.
Кроме того, восстановительный ремонт дорог и тротуаров по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идёт параллельно по другим адресам во Владивостоке. Ремонтируют улицы Печорская, Адмирала Юмашева и другие. Дорожные работы проводят на улицах Никифорова, Героев Хасана, перекрёстке Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута.
Кроме того, в 2024 году реконструируют транспортное движение на перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. Другие дороги также включают в перечень подлежащих ремонту.
Напомним, в 2024 году в Приморском крае планируют отремонтировать более 120 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В Минтрансе региона рассказали, что за последние пять лет провели более 400 км межмуниципальных трасс. Также за этот срок отремонтировали и построили свыше 20 мостов.
В 2024 году планируется масштабная реконструкция развязки на перекрёстке улицы Русская и проспекта 100-летия Владивостока. Там расширят дорогу, распределят транспортные потоки в каждом направлении. Эта развязка — одна из самых сложных и загруженных во Владивостоке. Работы проведут благодаря средствам специального казначейского кредита, который администрация города получит от правительства Приморья.