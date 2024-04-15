Как задобрить водяного: приметы на день Никиты Исповедника 16 апреля

Согласно древним традициям, в этот день на Руси готовили кашу на молоке, пекли хлеб и бросали всё это в ближайший водоём. Считалось, что так можно добиться благополучия. Потом на берегу разжигали костёр, устраивали хороводы и пели песни о водяном. Люди верили, что если собрать камыш, унесли его с собой и окурить дом, это поможет защититься от утопления.