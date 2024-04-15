Как задобрить водяного: приметы на день Никиты Исповедника 16 апреля

16 апреля — день Никиты Водопола, а по церковному календарю — Никиты Исповедника. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
Согласно древним традициям, в этот день на Руси готовили кашу на молоке, пекли хлеб и бросали всё это в ближайший водоём. Считалось, что так можно добиться благополучия. Потом на берегу разжигали костёр, устраивали хороводы и пели песни о водяном. Люди верили, что если собрать камыш, унесли его с собой и окурить дом, это поможет защититься от утопления.
Существовал обряд, связанный с лошадьми: за несколько дней до праздника рыбаки покупали слабого коня, откармливали его и украшали гриву яркими лентами. Если он не принимал воду, это считалось предвестником неудачной рыбалки и голода.
В этот день не стоит умываться проточной водой, чтобы не потерять удачу, а также выбрасывать крошки со стола — это поможет избежать бедности. Запрещено обижать животных и птиц, так как это может привести к болезням и несчастьям.
Приметы, связанные с погодой: Если идёт дождь, весна будет сырой. Храп лошадей в стойле обещает ненастье. Обилие берёзового сока в лесу сулит частые дожди летом.