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Как задобрить водяного: приметы на день Никиты Исповедника 16 апреля

«Клопс» собрал поверья, связанные с праздничной датой.

16 апреля — день Никиты Водопола, а по церковному календарю — Никиты Исповедника. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.

Согласно древним традициям, в этот день на Руси готовили кашу на молоке, пекли хлеб и бросали всё это в ближайший водоём. Считалось, что так можно добиться благополучия. Потом на берегу разжигали костёр, устраивали хороводы и пели песни о водяном. Люди верили, что если собрать камыш, унесли его с собой и окурить дом, это поможет защититься от утопления.

Существовал обряд, связанный с лошадьми: за несколько дней до праздника рыбаки покупали слабого коня, откармливали его и украшали гриву яркими лентами. Если он не принимал воду, это считалось предвестником неудачной рыбалки и голода.

В этот день не стоит умываться проточной водой, чтобы не потерять удачу, а также выбрасывать крошки со стола — это поможет избежать бедности. Запрещено обижать животных и птиц, так как это может привести к болезням и несчастьям.

Приметы, связанные с погодой: Если идёт дождь, весна будет сырой. Храп лошадей в стойле обещает ненастье. Обилие берёзового сока в лесу сулит частые дожди летом.