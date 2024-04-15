После двух дождливых дней настанет теплая и сухая погода. Прогноз Узгидромета на будни

Синоптики рассказали о погоде по Узбекистану на
15 апреля днем по территории Узбекистана пройдут дожди, возможны грозы. В отдельных районах центральных областей и юга республики дожди будут сильными.
По областям Ферганской долины дождь начнется к вечеру. Погода без осадков ожидается лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области. Температура воздуха сохранится в пределах 15−20 градусов выше нуля.
16 апреля дожди ожидаются по Ферганской долине, а в ночные и утренние часы — еще и по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям. На остальной территории республики без осадков.
В предгорных и горных районах
В отдельных районах республики возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду.
Ташкент
В столице днем 15 апреля временами пройдет дождь, возможна гроза.
16 апреля ночью и утром ожидается небольшой дождь. Преобладающая температура днем — 15−20 градусов.