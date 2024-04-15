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После двух дождливых дней настанет теплая и сухая погода. Прогноз Узгидромета на будни

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане. Дожди в первые два дня недели сменятся теплой и сухой погодой, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 55% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: Podrobno.uz

Синоптики рассказали о погоде по Узбекистану на 15—19 апреля.

15 апреля днем по территории Узбекистана пройдут дожди, возможны грозы. В отдельных районах центральных областей и юга республики дожди будут сильными.

По областям Ферганской долины дождь начнется к вечеру. Погода без осадков ожидается лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области. Температура воздуха сохранится в пределах 15−20 градусов выше нуля.

16 апреля дожди ожидаются по Ферганской долине, а в ночные и утренние часы — еще и по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям. На остальной территории республики без осадков.

17—19 апреля на всей территории Узбекистана будет преобладать малооблачная погода без осадков. Температура воздуха постепенно повысится и к концу рабочей недели достигнет 25−28 градусов, а по северу и пустынной зоне — 29−31 градусов тепла.

В предгорных и горных районах 15—16 апреля пройдут дожди, 15 апреля — местами сильные. Возможны селе-паводковые явления. В горах сохраняется лавинная опасность.

В отдельных районах республики возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду.

Ташкент

В столице днем 15 апреля временами пройдет дождь, возможна гроза.

16 апреля ночью и утром ожидается небольшой дождь. Преобладающая температура днем — 15−20 градусов.

17—19 апреля — без осадков. Днем температура поднимется до 23−27 градусов. Преобладающая температура ночью — 7−12 градусов тепла.