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Главные новости 15 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Калининградская область первой ввела меры поддержки репатриантов
Согласно документу, который вступит в силу через десять дней, репатриантам будут единовременно выплачивать по 32 тыс. рублей.

В Якутии из-за избытка угля приостановили работу двух фабрик
Угледобывающая компания «Колмар» в связи с переизбытком запасов угля на складах в объеме более 1 млн т, который произошел из-за перегруженности железнодорожных линий, с 12 марта приостановила работу двух обогатительных фабрик в Якутии.

«Магнит» начал ребрендинг купленной у AliExpress сети
Компания планирует завершить процесс интеграции летом.

ВС России ударили по французским наемникам в Славянске
Треть Славянска перекрыта военными, идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице.

Британия обсуждает с Арменией отправку туда нелегалов
Великобритания вступила в переговоры о повторении схемы депортации мигрантов в Руанду с Арменией, Кот-д’Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной.