Главные новости 15 апреля

Калининградская область первой ввела меры поддержки репатриантов

Согласно документу, который вступит в силу через десять дней, репатриантам будут единовременно выплачивать по 32 тыс. рублей.



В Якутии из-за избытка угля приостановили работу двух фабрик

Угледобывающая компания «Колмар» в связи с переизбытком запасов угля на складах в объеме более 1 млн т, который произошел из-за перегруженности железнодорожных линий, с 12 марта приостановила работу двух обогатительных фабрик в Якутии.



«Магнит» начал ребрендинг купленной у AliExpress сети

Компания планирует завершить процесс интеграции летом.



ВС России ударили по французским наемникам в Славянске

Треть Славянска перекрыта военными, идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице.



Британия обсуждает с Арменией отправку туда нелегалов

Великобритания вступила в переговоры о повторении схемы депортации мигрантов в Руанду с Арменией, Кот-д’Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной.