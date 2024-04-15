В Иркутской области обсудили меры поддержки для медиков

О своем опыте участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» рассказали молодые специалисты, которые на протяжении нескольких лет работают в сельских поселениях. Всего же за 10 лет действия этих программ в сельские населенные пункты, рабочие поселки и города с населением до 50 тысяч человек трудоустроены свыше тысячи медицинских кадров.