В Иркутской области обсудили меры поддержки для медиков

В Иркутской области прошло расширенное заседание Минздрава региона, на котором обсуждалось обеспечение кадрами, в особенности — медицинских организаций в отдаленных территориях и небольших населенных пунктах.
— С 2024 года по инициативе губернатора Игоря Кобзева действуют и новые меры социальной поддержки, по которым различные категории медицинских работников могут получить от полумиллиона до 2 млн рублей, — отметил и.о. министра здравоохранения региона Андрей Модестов.
По данным профильного министра, в этом году на соответствующие выплаты в областном бюджете запланировано более 142 млн рублей, воспользоваться ими смогут свыше 170 человек. На выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предусмотрено порядка 100 млн рублей. Ими смогут воспользоваться свыше 120 медицинских работников.
Эксперты обсудили вопросы подготовки новых кадров для системы здравоохранения. В том числе и работу по пилотному проекту, который позволяет проводить дистанционное обучение для отдаленных районов. Участие в нем принимают Иркутский, Братский и Саянский медколледжи.