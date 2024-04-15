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В Иркутской области обсудили меры поддержки для медиков

А так же эффективность программ «Земский фельдшер» и «Земский доктор».

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области прошло расширенное заседание Минздрава региона, на котором обсуждалось обеспечение кадрами, в особенности — медицинских организаций в отдаленных территориях и небольших населенных пунктах.

О своем опыте участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» рассказали молодые специалисты, которые на протяжении нескольких лет работают в сельских поселениях. Всего же за 10 лет действия этих программ в сельские населенные пункты, рабочие поселки и города с населением до 50 тысяч человек трудоустроены свыше тысячи медицинских кадров.

— С 2024 года по инициативе губернатора Игоря Кобзева действуют и новые меры социальной поддержки, по которым различные категории медицинских работников могут получить от полумиллиона до 2 млн рублей, — отметил и.о. министра здравоохранения региона Андрей Модестов.

По данным профильного министра, в этом году на соответствующие выплаты в областном бюджете запланировано более 142 млн рублей, воспользоваться ими смогут свыше 170 человек. На выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» предусмотрено порядка 100 млн рублей. Ими смогут воспользоваться свыше 120 медицинских работников.

Эксперты обсудили вопросы подготовки новых кадров для системы здравоохранения. В том числе и работу по пилотному проекту, который позволяет проводить дистанционное обучение для отдаленных районов. Участие в нем принимают Иркутский, Братский и Саянский медколледжи.

медицина