Полеты из Перми в Хургаду продолжатся до конца мая

Всего в мае будет организовано три авиарейса: 10, 20 и 31 мая. Все они поставлены на 16:20 по пермскому времени, полет продлится 6 часов 30 минут. Из Хургады в Пермь также намечены рейсы — на 11 и 21 мая, время в пути будет короче на 20 минут. Тип воздушного судна — Boeing 757.