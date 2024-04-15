Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полеты из Перми в Хургаду продолжатся до конца мая

Авиакомпания Azur Air продлила летную программу из Перми в египетскую Хургаду до конца мая. Об этом свидетельствуют данные расписания аэропорта Большое Савино.

Всего в мае будет организовано три авиарейса: 10, 20 и 31 мая. Все они поставлены на 16:20 по пермскому времени, полет продлится 6 часов 30 минут. Из Хургады в Пермь также намечены рейсы — на 11 и 21 мая, время в пути будет короче на 20 минут. Тип воздушного судна — Boeing 757.

Рейсы перевозчика туроператора Anex авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь — Хургада возобновились 19 марта. Тогда самолет вылетел на египетский курорт со стопроцентной загрузкой. Ранее сообщалось, что все январские и часть февральских чартерных рейсов между Пермью и египетской Хургадой отменены. Причиной значительного сокращения перелетов на египетский курорт стало отсутствие спроса.