На юге Волгограда зачистят 13 стихийных свалок

В Волгограде по итогам открытого конкурса компания «Ольма» ликвидирует 13 стихийных свалок, расположенных в Красноармейском районе. Подрядчик зачистит около 1200 кубометров мусора и вывезет их с общественных территорий, сообщили в мэрии.
Среди мест, где весной станет заметно чище, участки рядом с дорогой к улице Вилянской, между поселком «Буревестник» и дорогой на улице Моцарта, рядом с ГСК № 11 и другие. Их горожане захламили бытовыми и строительными отходами.
Кроме того, две крупные свалки зачистят в Краснооктябрьском районе. Вскоре определят подрядчика, который приступит к уборке в Тракторозаводском.