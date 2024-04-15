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На юге Волгограда зачистят 13 стихийных свалок

1200 кубометров мусора уберут с общественных территорий Красноармейского района.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде по итогам открытого конкурса компания «Ольма» ликвидирует 13 стихийных свалок, расположенных в Красноармейском районе. Подрядчик зачистит около 1200 кубометров мусора и вывезет их с общественных территорий, сообщили в мэрии.

Среди мест, где весной станет заметно чище, участки рядом с дорогой к улице Вилянской, между поселком «Буревестник» и дорогой на улице Моцарта, рядом с ГСК № 11 и другие. Их горожане захламили бытовыми и строительными отходами.

Кроме того, две крупные свалки зачистят в Краснооктябрьском районе. Вскоре определят подрядчика, который приступит к уборке в Тракторозаводском.

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