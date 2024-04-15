Часть Владивостока и Артёма останется без холодной воды — адреса и даты

В ближайшие два дня во Владивостоке запланированы временные отключения холодного водоснабжения, как сообщает ИА PrimaMedia.
16 апреля с 9:00 до 18:00 часов водоснабжение будет приостановлено по адресам: ул. Руднева 6, 8, 10, 7, 9, 11, 12 В.
А 17 апреля с 9:00 до 20:00 часов ожидаются отключения по адресам: ул. Шепеткова 14, ул. Спиридонова 20 стр. 2, ул. Невельского 4А, ул. Ивановская 28, ул. Громова 2, 4, 6, 8, 10.
Также 17 апреля отключения ХВС затронут жителей Артёма. С 10:00 до 15:00 часов воды не будет по улицам: Сахалинская, Океанская, 1-я Морская, 2-я Морская, 3-я Морская, Тупиковая.
Причина отключений — плановые ремонтные работы.