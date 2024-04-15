Глава свердловского МВД Мешков прибыл в Туринск, где преступность выросла на 9%

Отмечается, что за три месяца в Туринском районе произошло 73 преступления (+9%). При этом было выявлено 26 криминальных эпизодов против собственности (-7,1%), в том числе 13 краж (-13,3%). По словам полковника Горелых, в частности, обеспокоенность вызывают ситуации с противодействием экономическим и коррупционным вызовам, розыском скрывающихся от следствия, в лесопромышленном комплексе, ЖКХ, в сфере незаконного оборота наркотиков, с расследованием преступлений, возмещением ущерба по уголовным делам, подростковой преступностью, незаконной охотой, аварийностью на дорогах с пострадавшими.