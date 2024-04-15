Глава свердловского МВД Мешков прибыл в Туринск, где преступность выросла на 9%

Отмечается, что за три месяца в Туринском районе произошло 73 преступления (+9%). При этом было выявлено 26 криминальных эпизодов против собственности (-7,1%), в том числе 13 краж (-13,3%). По словам полковника Горелых, в частности, обеспокоенность вызывают ситуации с противодействием экономическим и коррупционным вызовам, розыском скрывающихся от следствия, в лесопромышленном комплексе, ЖКХ, в сфере незаконного оборота наркотиков, с расследованием преступлений, возмещением ущерба по уголовным делам, подростковой преступностью, незаконной охотой, аварийностью на дорогах с пострадавшими.
Александр Мешков заслушал доклады должностных лиц, чьи руководители не справились с задачами, а также установил конкретные сроки по устранению недостатков. По итогам совещания генерал-лейтенант Мешков привлек к дисциплинарной ответственности четырех должностных лиц.
Ранее Александр Мешков на заседании регионального законодательного собрания заявил, что в полиции не хватает 3,8 тыс. сотрудников. По его словам, некомплект личного состава, в целом, по главку составляет 19,4%. В Туринске некомплект составляет 12,4%.