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Глава свердловского МВД Мешков прибыл в Туринск, где преступность выросла на 9%

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков прибыл с рабочим визитом в ОВД Туринска, который занимает 41 место в рейтинговой таблице среди других отделов и управлений. Как сообщил глава пресс-службы регионального ведомства Валерий Горелых, он принял участие в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности подразделения за первый квартал 2024 года.

Отмечается, что за три месяца в Туринском районе произошло 73 преступления (+9%). При этом было выявлено 26 криминальных эпизодов против собственности (-7,1%), в том числе 13 краж (-13,3%). По словам полковника Горелых, в частности, обеспокоенность вызывают ситуации с противодействием экономическим и коррупционным вызовам, розыском скрывающихся от следствия, в лесопромышленном комплексе, ЖКХ, в сфере незаконного оборота наркотиков, с расследованием преступлений, возмещением ущерба по уголовным делам, подростковой преступностью, незаконной охотой, аварийностью на дорогах с пострадавшими.

Александр Мешков заслушал доклады должностных лиц, чьи руководители не справились с задачами, а также установил конкретные сроки по устранению недостатков. По итогам совещания генерал-лейтенант Мешков привлек к дисциплинарной ответственности четырех должностных лиц.

Ранее Александр Мешков на заседании регионального законодательного собрания заявил, что в полиции не хватает 3,8 тыс. сотрудников. По его словам, некомплект личного состава, в целом, по главку составляет 19,4%. В Туринске некомплект составляет 12,4%.