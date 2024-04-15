Нижегородские повара пришли на кастинг в битву Ивлева и Агзамова

Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Пятница!».
Шоу проходит в новом интерактивном формате.
Сергей принес на кастинг сразу два блюда: сгущенку из жареной и стейк из лука с грибами и яблоко с ферментированными муравьями в креме из сметаны и белого шоколада. Александр приготовил классические голубцы с томленой телятиной.
Напомним, что в новом сезоне в финале каждого выпуска шефов ждут испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. У зрителей будет возможность выбрать «шалость» или «радость» для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска.