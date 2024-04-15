Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские повара пришли на кастинг в битву Ивлева и Агзамова

32-летний Сергей Клещевников из Нижнего Новгорода и 40-летний Александр Кадач из Дзержинска примут участие в третьем сезоне кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова «Битва шефов».

Источник: Время

Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Пятница!».

Шоу проходит в новом интерактивном формате.

Сергей принес на кастинг сразу два блюда: сгущенку из жареной и стейк из лука с грибами и яблоко с ферментированными муравьями в креме из сметаны и белого шоколада. Александр приготовил классические голубцы с томленой телятиной.

Напомним, что в новом сезоне в финале каждого выпуска шефов ждут испытания, которые выберут зрители путем голосования в прямом эфире. У зрителей будет возможность выбрать «шалость» или «радость» для каждого из шефов и повлиять на финал выпуска.

шоу