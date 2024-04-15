«Люди стоят в пробке от своего дома». Юг Петербурга «покраснел» из-за ремонтов

в 9:59 на внешнем кольце КАД — 13,4 км от реки Новой до поста ГИБДД;

в 8:44 на внешнем кольце КАД — 9,6 км от Горского шоссе до Приморского шоссе;

в 9:59 на внутреннем кольце КАД — 9 км от Рябовского шоссе до реки Оккервиль;

в 8:32 на Пулковском шоссе — 7,7 км от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до Дунайского проспекта;

в 8:56 на Петергофском шоссе, проспекте Стачек и Автомобильной улице — 7,6 км от улицы Доблести до бульвара Новаторов.