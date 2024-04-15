В Иркутской области в этом году будут работать 96 садоводческих маршрутов

«Садоводческие маршруты в Иркутской области очень популярны. В 2023 году только льготники совершили около 500 тысяч поездок. Наша задача — обеспечить осуществление перевозок. Перед открытием сезона необходимо обследовать дорожные условия и безопасность пассажиров в пути. В этом году с помощью специального казначейского кредита Фонда развития территорий Иркутск получил 81 автобус, согласно достигнутым договоренностям, 19 из них должны выйти на межмуниципальные садоводческие маршруты в Иркутском районе. Для себя сформировали позицию, что в будущем, приобретая автобусы, мы будем рассматривать в первоочередном порядке их использование для садоводческих маршрутов», — сказал Игорь Кобзев.