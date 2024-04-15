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В Иркутской области в этом году будут работать 96 садоводческих маршрутов

Иркутская область, НИА-Байкал — В муниципальных образованиях Иркутской области в этом году будет работать 96 сезонных садоводческих маршрутов.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Их откроют в 19 территориях региона. Традиционно самое большое количество — в Иркутском районе — 19, в Братске и Братском районе — 16, в Ангарском городском округе и в Усольском районе — по 12.

Подготовку к началу работы обсудили во время совещания под председательством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В нем приняли участие областной союз садоводов и муниципалитеты, где выполняют садоводческие маршруты.

«Садоводческие маршруты в Иркутской области очень популярны. В 2023 году только льготники совершили около 500 тысяч поездок. Наша задача — обеспечить осуществление перевозок. Перед открытием сезона необходимо обследовать дорожные условия и безопасность пассажиров в пути. В этом году с помощью специального казначейского кредита Фонда развития территорий Иркутск получил 81 автобус, согласно достигнутым договоренностям, 19 из них должны выйти на межмуниципальные садоводческие маршруты в Иркутском районе. Для себя сформировали позицию, что в будущем, приобретая автобусы, мы будем рассматривать в первоочередном порядке их использование для садоводческих маршрутов», — сказал Игорь Кобзев.

Сейчас в муниципальных образованиях региона завершают обслуживание автотранспорта, обследуют состояние автодорог по садоводческим маршрутам. На данный момент требованиям безопасности дорожного движения соответствуют 53 маршрутов, еще по 43 устраняют выявленные недостатки. В Иркутском районе по всем 19 маршрутам перевозки начнут 20 апреля, по 69 маршрутам по территории Иркутской области — 1 мая, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области. В связи с погодными условиями — наличием снежного покрова на дорогах — по восьми маршрутам, которые находятся в Нижнеилимском и Усть-Илимском районах, начнут выполнять перевозки во второй половине мая.

«Губернатором поставлена задача министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области разработать нормативно-правовой акт, где будут оговорены сроки подготовки дорог к началу перевозок. В первую очередь, это коснется дорог местного значения. Это позволит понимать всем меру своей ответственности, потому что только по 19 маршрутам Иркутска в 2023 году было перевезено 310 тысяч человек. Это колоссальное число. Мы должны обеспечить безопасность поездок», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.