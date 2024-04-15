В Крапивинском округе в ДТП пострадали три человека

Кузбасские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло накануне около 18 часов на трассе «Кемерово-Новокузнецк» в Крапивинском округе. В нём пострадали три человека.
Предварительно, 29-летний водитель «Тойота Лэнд Крузер» в неблагоприятных погодных условиях не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Скания» с полуприцепом и столкнулся с ним. В результате водитель «Тойоты» и его пассажиры получили травмы, их доставили в больницу, где назначили стационарное лечение.
«Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения», — напоминает Госавтоинспекция Кузбасса.