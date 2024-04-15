В Крапивинском округе в ДТП пострадали три человека

Предварительно, 29-летний водитель «Тойота Лэнд Крузер» в неблагоприятных погодных условиях не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Скания» с полуприцепом и столкнулся с ним. В результате водитель «Тойоты» и его пассажиры получили травмы, их доставили в больницу, где назначили стационарное лечение.