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В Крапивинском округе в ДТП пострадали три человека

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, которое случилось вечером накануне.

Кузбасские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло накануне около 18 часов на трассе «Кемерово-Новокузнецк» в Крапивинском округе. В нём пострадали три человека.

Предварительно, 29-летний водитель «Тойота Лэнд Крузер» в неблагоприятных погодных условиях не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Скания» с полуприцепом и столкнулся с ним. В результате водитель «Тойоты» и его пассажиры получили травмы, их доставили в больницу, где назначили стационарное лечение.

«Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения», — напоминает Госавтоинспекция Кузбасса.