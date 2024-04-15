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Движение в Нижнем Новгороде ограничат с 22 апреля из-за репетиции парада Победы

Проезд транспорта приостановят в Нижнем Новгороде в конце апреля и начале мая из-за подготовки к параду Победы 9 мая. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Движение транспорта будет приостановлено с 9:00 до 14:30 22—25 апреля на участке набережной Гребного канала от Казанского съезда до дома № 112А на улице Слобода Печеры.

С 00:01 до 14:30 2, 4 и 8 мая проезд ограничат на площади Минина (от памятника Чкалову до улицы Большая Покровская), улице Пожарского, Георгиевскому съезду, Зеленскому съезду (от площади Минина до Зеленского съезда), Верхневолжской набережной (от площади Минина до площади Сенной), набережной Гребного канала (от Казанского съезда до дома № 112А на улице Слобода Печеры) и на участках от площади Минина до улицы Пискунова на улицах Ульянова, Варварской, Минина и Алексеевской.

Объехать закрытые участки водители смогут по прилегающим улицам.