Движение в Нижнем Новгороде ограничат с 22 апреля из-за репетиции парада Победы

С 00:01 до 14:30 2, 4 и 8 мая проезд ограничат на площади Минина (от памятника Чкалову до улицы Большая Покровская), улице Пожарского, Георгиевскому съезду, Зеленскому съезду (от площади Минина до Зеленского съезда), Верхневолжской набережной (от площади Минина до площади Сенной), набережной Гребного канала (от Казанского съезда до дома № 112А на улице Слобода Печеры) и на участках от площади Минина до улицы Пискунова на улицах Ульянова, Варварской, Минина и Алексеевской.