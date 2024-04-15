50 пьяных водителей поймали в Красноярске за выходные

За минувшие выходные в Красноярске инспекторы ДПС выявили 50 нетрезвых водителей. Пятеро из них попались на пьяном вождении повторно.
«Автомобилистам, которые позволили себе сесть за руль нетрезвыми впервые, грозит ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет», — сообщают в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю.
А вот тем, кто будучи пьяным, сел за руль во второй раз, грозит уже уголовная статья, по которой можно получить два года тюрьмы.
В ГИБДД просят автомобилистов не подвергать себя опасности себя и других, а после употребления алкогольных напитков пользоваться услугами такси.