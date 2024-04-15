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Горожане потребовали снизить скорость самокатов в центре Челябинска

Общественники обратились к главе Челябинска Наталье Котовой с просьбой ограничить скорость передвижения электросамокатов и их парковку в центре города. Также они предлагают определить зоны, где нельзя будет передвигаться на них.

Источник: ЕАН

Как сообщили в «Народном фронте», к ним поступили многочисленные обращения от горожан с жалобами на самокатчиков. В 2023 году произошло около 80 ДТП с их участием в центре Челябинска. Город попал в шестерку антилидеров по России. По правилам дорожного движения передвигаться на электросамокатах нельзя быстрее 25 км/ч.

«Новый сезон не станет для экстремалов исключением, они уже гоняют по пешеходным переходам, носятся по тротуарам и провоцируют ДТП. Горожане просят приструнить райдеров и ограничить их скорость. А еще лучше — определить зоны в центре города, в которых самокатчикам вообще нельзя будет гонять», — рассказали в «Народном фронте».

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