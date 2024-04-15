Горожане потребовали снизить скорость самокатов в центре Челябинска

Как сообщили в «Народном фронте», к ним поступили многочисленные обращения от горожан с жалобами на самокатчиков. В 2023 году произошло около 80 ДТП с их участием в центре Челябинска. Город попал в шестерку антилидеров по России. По правилам дорожного движения передвигаться на электросамокатах нельзя быстрее 25 км/ч.
«Новый сезон не станет для экстремалов исключением, они уже гоняют по пешеходным переходам, носятся по тротуарам и провоцируют ДТП. Горожане просят приструнить райдеров и ограничить их скорость. А еще лучше — определить зоны в центре города, в которых самокатчикам вообще нельзя будет гонять», — рассказали в «Народном фронте».