Горожане потребовали снизить скорость самокатов в центре Челябинска

Как сообщили в «Народном фронте», к ним поступили многочисленные обращения от горожан с жалобами на самокатчиков. В 2023 году произошло около 80 ДТП с их участием в центре Челябинска. Город попал в шестерку антилидеров по России. По правилам дорожного движения передвигаться на электросамокатах нельзя быстрее 25 км/ч.