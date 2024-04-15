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Остановки общественного транспорта продолжают очищать в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — Около 140 человек и 70 единиц техники ежедневно задействовано в уборке иркутских улиц.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Проводится комплекс мероприятий, включающий мытье ограждений и разделительных конструкций, уборку остановок, газонов, заездных карманов, пешеходных переходов, тротуаров, проезжей части.

«На дорогах постоянно применяем КАМАЗы, погрузчики, подметально-уборочные машины, тракторные щетки, грейдеры. Людям выдаем весь необходимый инвентарь. По поручению мэра Руслана Болотова работаем круглосуточно, чтобы охватить как можно больше городских территорий», — прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

В выходные особое внимание уделили остановкам общественного транспорта. Их привели в порядок на Трактовой, Академика Образцова, Некрасова, Депутатской, Дыбовского, Рабочего Штаба, Култукской, Декабрьских Событий, Радищева, Баррикад.

Также была проведена сухая и влажная уборка проезжей части на улицах Розы Люксембург, Баумана, Ярославского, Безбокова, Ангаргэсстроя, Новаторов, Сеченова, Захарова, Муравьева, Волгоградская, Мира, Сибирских Партизан, Вампилова, Мамина-Сибиряка, Костычева, Варламова, Гончарова, Стасова, Помяловского, Геологов, Уткина, Поленова, на объездной Ново-Ленино и в микрорайоне Березовый.

Газоны, тротуары и заездные карманы очищали на Новаторов, Макаренко, Гоголя, Генерала Доватора, Норильской, Крымской, Шпачека, Пушкина, 2-й Железнодорожной, Вампилова, Урожайной, Партизанской, Радищева, Советской, Декабрьских Событий, Чехова, Желябова, Степана Разина, Халтурина, Марата, Российской, 3-го Июля, Братской, Софьи Перовской, а также на проспекте Маршала Жукова.

Кроме того, продолжается мойка и покраска металлических и железобетонных ограждений. После непогоды откачивают воду с пониженных участков. Во всех районах проводят ямочный ремонт дорог, сообщает пресс-служба администрации города.

Жителям напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 520−112, 269−783.

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