Остановки общественного транспорта продолжают очищать в Иркутске

Проводится комплекс мероприятий, включающий мытье ограждений и разделительных конструкций, уборку остановок, газонов, заездных карманов, пешеходных переходов, тротуаров, проезжей части.
«На дорогах постоянно применяем КАМАЗы, погрузчики, подметально-уборочные машины, тракторные щетки, грейдеры. Людям выдаем весь необходимый инвентарь. По поручению мэра Руслана Болотова работаем круглосуточно, чтобы охватить как можно больше городских территорий», — прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
В выходные особое внимание уделили остановкам общественного транспорта. Их привели в порядок на Трактовой, Академика Образцова, Некрасова, Депутатской, Дыбовского, Рабочего Штаба, Култукской, Декабрьских Событий, Радищева, Баррикад.
Газоны, тротуары и заездные карманы очищали на Новаторов, Макаренко, Гоголя, Генерала Доватора, Норильской, Крымской, Шпачека, Пушкина, 2-й Железнодорожной, Вампилова, Урожайной, Партизанской, Радищева, Советской, Декабрьских Событий, Чехова, Желябова, Степана Разина, Халтурина, Марата, Российской, 3-го Июля, Братской, Софьи Перовской, а также на проспекте Маршала Жукова.
Кроме того, продолжается мойка и покраска металлических и железобетонных ограждений. После непогоды откачивают воду с пониженных участков. Во всех районах проводят ямочный ремонт дорог, сообщает пресс-служба администрации города.
Жителям напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 520−112, 269−783.