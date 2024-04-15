Остановки общественного транспорта продолжают очищать в Иркутске

«На дорогах постоянно применяем КАМАЗы , погрузчики, подметально-уборочные машины, тракторные щетки, грейдеры. Людям выдаем весь необходимый инвентарь. По поручению мэра Руслана Болотова работаем круглосуточно, чтобы охватить как можно больше городских территорий», — прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

В выходные особое внимание уделили остановкам общественного транспорта. Их привели в порядок на Трактовой, Академика Образцова, Некрасова, Депутатской, Дыбовского, Рабочего Штаба, Култукской, Декабрьских Событий, Радищева, Баррикад.

Также была проведена сухая и влажная уборка проезжей части на улицах Розы Люксембург, Баумана, Ярославского, Безбокова, Ангаргэсстроя, Новаторов, Сеченова, Захарова, Муравьева, Волгоградская, Мира, Сибирских Партизан, Вампилова, Мамина-Сибиряка, Костычева, Варламова, Гончарова, Стасова, Помяловского, Геологов, Уткина, Поленова, на объездной Ново-Ленино и в микрорайоне Березовый.