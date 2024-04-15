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Волгоград после жары накрыло резкое похолодание

Ночью температура опустится до 9 — 11 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 55% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Не успели волгоградцы порадоваться почти летней жаре в выходные, как в городе снова резко похолодало. В начале новой рабочей недели синоптики прогнозируют дожди, сильный ветер и ночное понижение температуры до 9 — 11 градусов. Какой буде погода в Волгограде в середине апреля 2024, рассказали синоптики волгоградского ЦГМС.

— Утром и днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра 15−20 метров в секунду. Температура воздуха днём +16…+18 градусов, — рассказали синоптики о погоде в Волгограде 15 апреля.

Ночью и утром 16 апреля Волгоград тоже накроет кратковременный дождь с грозой и сильным ветром. Ночью будет от 9 до 11 градусов выше нуля, днем — +22…+24.

Зато погода 17 апреля в Волгограде дождя не сулит, ночью будет также прохладно — от 12 до 14 градусов. А вот днем снова будет жарко, в тени до +27…+29.