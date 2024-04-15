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Одну из крупнейших школ в Краснодаре достроят в 2025 году

В 2025 году в Краснодаре планируют завершить строительство одной из крупнейших школ в городе. Учреждение на 1,875 тыс. мест появится на улице Командорской, сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: AP 2023

Готовность объекта на данный момент составляет 30%. На площадке заняты 150 рабочих и пять единиц техники. Строители возводят стены, колонны и плиты перекрытия третьего этажа, занимаются кирпичной кладкой наружных стен и перегородок первого и второго этажей, прокладкой инженерных сетей. Также работы ведутся на крыше.

Школа будет иметь четыре этажа. Ее площадь превысит 31,7 тыс. кв. м.

Директор департамента строительства Краснодара Иван Горобец напомнил, что открытая ранее на улице Конгрессной школа на 1,875 тыс. мест стала самой большой в ЮФО. Новая школа на улице Командорской, как считают власти, снимет нагрузку с существующих учебных заведений.

строительство