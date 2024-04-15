Одну из крупнейших школ в Краснодаре достроят в 2025 году

Готовность объекта на данный момент составляет 30%. На площадке заняты 150 рабочих и пять единиц техники. Строители возводят стены, колонны и плиты перекрытия третьего этажа, занимаются кирпичной кладкой наружных стен и перегородок первого и второго этажей, прокладкой инженерных сетей. Также работы ведутся на крыше.