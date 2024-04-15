Фонтаны в Братске планируют запустить 1 июня

В тендерной документации уточняется, что фонтаны до запуска должны быть очищены от мусора и грязи, промыты, на них должно быть установлено оборудование, которое снимают на зиму, и так далее. Всё это должно быть сделано до 31 мая. Уточняется также, что контракты на обслуживание фонтанов действуют до 4 сентября. Вероятно, до этого времени они и проработают в нынешнем году.