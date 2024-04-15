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Фонтаны в Братске планируют запустить 1 июня

Фонтаны в Братске традиционно планируется запустить 1 июня. Власти города объявили тендеры на их обслуживание. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок, передаёт ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

В Братске этим летом будет действовать 7 фонтанов. Пять находится в Центральном районе: два на улице Кирова и по одному на улицах Крупской, Советской и Мира. Ещё по одному фонтану расположено в жилом районе Энергетик у Дворца искусств и на бульваре Орлова в Гидростроителе.

В тендерной документации уточняется, что фонтаны до запуска должны быть очищены от мусора и грязи, промыты, на них должно быть установлено оборудование, которое снимают на зиму, и так далее. Всё это должно быть сделано до 31 мая. Уточняется также, что контракты на обслуживание фонтанов действуют до 4 сентября. Вероятно, до этого времени они и проработают в нынешнем году.

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