Иркутская таможня пресекла ввоз 68 кг насвая и 3,5 тысячи сигарет

В Иркутском аэропорту таможня пресекла ввоз 68 кг насвая и 3,5 тысячи сигарет — преимущественно китайского происхождения. По итогам первого квартала 2024 года к ответственности привлекли 66 человек за перевоз незадекларированной и ограниченной к ввозу табачной продукции. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ФТС СТУ Иркутской таможни.
Крупнейшими задержаниями стали 4,5 кг насвая и 800 сигарет, которые иностранные пассажиры пытались провезти в своем багаже.
В результате экспертиз было возбуждено 53 административных дела, связанных с незаконным ввозом насвая. По фактам незаконного перемещения авиапассажирами сигарет выше установленной нормы возбуждено 26 административных дел. Насвай и сигареты конфискованы по решению суда, а правонарушителям назначены штрафы.
479 кг насвая, три ножа и кастет изъяли таможенники в аэропорту Иркутска за год.
Инспекторами было возбуждено 549 дел об административных правонарушениях.