Иркутская таможня пресекла ввоз 68 кг насвая и 3,5 тысячи сигарет

В Иркутском аэропорту таможня пресекла ввоз 68 кг насвая и 3,5 тысячи сигарет — преимущественно китайского происхождения. По итогам первого квартала 2024 года к ответственности привлекли 66 человек за перевоз незадекларированной и ограниченной к ввозу табачной продукции. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ФТС СТУ Иркутской таможни.

В результате экспертиз было возбуждено 53 административных дела, связанных с незаконным ввозом насвая. По фактам незаконного перемещения авиапассажирами сигарет выше установленной нормы возбуждено 26 административных дел. Насвай и сигареты конфискованы по решению суда, а правонарушителям назначены штрафы.

Как рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Иркутск Игорь Корякин, каждый совершеннолетний гражданин может ввезти в личных целях на территорию Евразийского экономического союза 200 сигарет или 50 сигар, или 250 г табака, либо в ассортименте общим весом не более 250 г на одного человека.