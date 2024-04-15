Крымский мост перекрыли для машин

В понедельник, 15 апреля, движение автомобилей по Крымском мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.
Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Как сообщалось ранее, 13 апреля движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось 11.27. В 12.05 стало известно, что ограничения сняли. Движение по мосту возобновилось.