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Крымский мост перекрыли для машин

Движение по Крымскому мосту перекрыли 15 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 15 апреля, движение автомобилей по Крымском мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.

Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщалось ранее, 13 апреля движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось 11.27. В 12.05 стало известно, что ограничения сняли. Движение по мосту возобновилось.