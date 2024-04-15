В Краснодарском крае открыли новый 24-километровый туристический маршрут

Этот маршрут был создан и официально открыт в рамках Межрегионального патриотического марафона «Кавказский рубеж — 20232 ко дню празднования 80-летия освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Инициатором и автором 24-километрового маршрута по местам сражений, расположенным на территории города-героя Новороссийска и Крымского района Краснодарского края, является член Совета местного отделения Русского географического общества Анатолий Нечаев.



Маршрут начинается в парке имени Ленинского комсомола в городе Новороссийске, где установлен информационный стенд с QR-кодом. Среди значимых объектов, включенных в маршрут, — оборонительные сооружения “Голубой линии”, которые гитлеровцы считали неприступными, “Каменный календарь” и братская могила, где похоронен Павел Коган — автор слов знаменитой песни “Бригантина”, написанной им в 1937 году.