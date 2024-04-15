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Синоптики обещают Алматы затяжной дождь

Алматинцев ждет непогода. С вечера 15 апреля до утра 17 апреля 2024 года в городе с перерывами пройдет сильный дождь, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 55% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: пресс-служба акимата Алматы

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы, ссылаясь на штормовое предупреждение от РГП «Казгидромет», предупреждает, что в мегаполисе также ожидается гроза, а порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду.

В городском акимате также подчеркнули, что коммунальные службы заблаговременно проверяют системы водоотведения города, проводят работы по очистке водоприемных решеток, арычных систем и колодцев.

«Для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды на отдельных участках в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами».

Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

В заключении специалисты выступили с напоминаниями и предупреждениями.

«Водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. Убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы. В случае подтопления либо временных скоплениях воды можно сообщить в акиматы района или написать сообщение по номеру: +7 706 689 8898».

Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Ранее пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова заявила, что с прохождением атмосферных фронтов на большой части Казахстана сохраняется дождливая погода.