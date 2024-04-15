Синоптики обещают Алматы затяжной дождь

«Водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. Убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы. В случае подтопления либо временных скоплениях воды можно сообщить в акиматы района или написать сообщение по номеру: +7 706 689 8898».