Ждать ли на этой неделе температурного рекорда в Крыму

«У нас постоянно идет выше нормы на 3 — 9 градусов. Но температурный рекорд пока не ожидается. О нем можно говорить только после того, как он будет установлен», — говорит Татьяна Любецкая.
По прогнозу синоптиков, на предстоящей рабочей неделе погода будет носить неустойчивый характер. Во вторник, 16 апреля, и в среду, 17 апреля, без осадков. Но при этом сильный юго-западный ветер 17−22 м/с. Ночью температура воздуха будет +10…+15 градусов, днем +24…+29, на побережье +18…+23.
В четверг, 18 апреля, без осадков. Ветер тоже юго-западный, но ослабеет до 10−15 м/с. Ночью воздух прогреется до +12…+17, днем столбик термометра поднимется до отметок +21…+26.
«В пятницу, 19 апреля, холодный фронтальный раздел пройдет на территории полуострова и принесет с собой кратковременные дожди, а также понижение температуры воздуха. Ночью будет +8…+13 градусов, днем +17…+22», — рассказали в крымском Гидрометцентре.
В конце марта в Крыму была зафиксирована аномальная жара для первого месяца весны. Температура воздуха достигала +28 градусов — на 13 градусов выше средней многолетней нормы.