В Омске начался ремонт дороги по проспекту Королёва

В Омске начался ремонт дороги на проспекте Королёва — участка от улицы Заозерной до проезда Кохомского.



Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест. Дорожники просушивают полотно, обрабатывают битумом и всплошную укладывают асфальт по всей ширине дороги. Уже завтра они перейдут к участку в направлении улицы Берёзовой. Всего специалисты планируют покрыть асфальтом почти 8500 метров дороги.