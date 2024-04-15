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В Омске начался ремонт дороги по проспекту Королёва

Рабочие уже укладывают асфальт.

Источник: Telegram-канал мэра Омска Сергея Шелеста

В Омске начался ремонт дороги на проспекте Королёва — участка от улицы Заозерной до проезда Кохомского.

Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест. Дорожники просушивают полотно, обрабатывают битумом и всплошную укладывают асфальт по всей ширине дороги. Уже завтра они перейдут к участку в направлении улицы Берёзовой. Всего специалисты планируют покрыть асфальтом почти 8500 метров дороги.