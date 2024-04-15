Новое краболовное судно спустили на воду в Навашинском округе

Вот оно, громадное и величественное судно — «Капитан Сковпен». Ждёт не дождётся, когда наконец сойдёт со стапелей. Торжественная церемония — на Окской судоверфи. По традиции, когда корабль спускают на воду, у него появляется крёстная мать. Ею для краболова-процессора стала Ольга Щетинина, сенатор Российской Федерации от Нижегородской области.