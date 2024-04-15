Новое краболовное судно спустили на воду в Навашинском округе

Вот оно, громадное и величественное судно — «Капитан Сковпен». Ждёт не дождётся, когда наконец сойдёт со стапелей. Торжественная церемония — на Окской судоверфи. По традиции, когда корабль спускают на воду, у него появляется крёстная мать. Ею для краболова-процессора стала Ольга Щетинина, сенатор Российской Федерации от Нижегородской области.
Ольга Щетинина, сенатор РФ:
«Пусть сегодня этот праздник останется не только в наших воспоминаниях, но и будет таким символом продолжения развития нашей судостроительной отрасли. С праздником!».
Владимир Балакин, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области:
«Здесь работают, наверное, самые большие профессионалы своего дела. Я очень горд, что на территории Нижегородской области у нас такое замечательное предприятие, которое не устаёт удивлять. Вы — большие молодцы!».
И — прямо на церемонии — подписание контракта на строительство ещё шести краболовов.
Светлана Викулова, генеральный директор АО «Окская судоверфь»:
«Наше предприятие имеет огромный опыт и крепкие традиции. Мы гордимся тем, что мы продолжаем их, создавая современные и надёжные суда».
Окская судоверфь спускает уже третье краболовное судно по такому проекту. До этого со стапелей здесь спустили «Капитана Манжолина» и «Капитана Дудника». Это программа «квоты в обмен на инвестиции». Победители аукционов по распределению квот на вылов краба берут на себя обязательства финансировать строительство судов-краболовов.
Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству:
«Вся эта программа вообще реализовывается по поручению президента. Многие верфи получили заказы на строительство таких судов — это конечно же, позволяет не только обновить нам флот, но и получать заказы для судостроителей».
Александр Сапожников, генеральный директор ГК «Русский Краб»:
«Здесь стоит самое современное и самое передовое оборудование — выборочный комплекс, оборудование для перевозки краба, реф установки, установки очистки воды, аэрации — здесь предусмотрено всё, чтобы мы могли поймать, добыть, довезти».
Краболовы-процессоры предназначены для добычи краба и его переработки прямо на судне, в море. Их отличают улучшенные мореходные качества, удвоенные мощности для добычи и переработки улова и, конечно же, уровень безопасности и комфорта экипажа.