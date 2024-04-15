Дом в соцгородке на Пархоменко в Новосибирске готовят к сносу

Жилой четырехэтажный дом в 1-м переулке Пархоменко, построенный по проекту Эрнста Мая, готовят к сносу. Постановление об изъятии земельного участка опубликовали на портале правовой информации мэрии Новосибирска.
В документе написано, что дом признали аварийным и подлежащим сносу. Все в нем 28 квартир и 35 собственников, часть из которых владели комнатами в коммуналках. Всю эту собственность хотят выкупить для муниципальных нужд.
Пока неизвестно, что именно появятся на месте жилого дома. По словам местных жителей, возможно на месте дома в первом переулке Пархоменко появится жилая высотка, которая разрушит архитектурный облик района.