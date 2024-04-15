Гетра в крови, бутса порвана: что случилось после матча «Крыльев Советов» с «Рубином»

— Я даже не видел всей этой ситуации. Поверьте, у меня в перерыве матча были еще и другие дела. Я видел, что было какое-то выяснение отношений, но мне не показалось, что там что-то было уж настолько серьезное. Конечно, такие вещи не красят футбол, но я думаю, что оба участника конфликта — взрослые люди, и сами разберутся между собой, когда эмоции улягутся, — заявил Игорь Осинькин.