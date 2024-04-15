Гетра в крови, бутса порвана: что случилось после матча «Крыльев Советов» с «Рубином»

«Крылья Советов» в Самаре одержали победу над казанским «Рубином» со счетом 2:0 в игре 24-го тура РПЛ. Рассказываем, что произошло после матча «Крылья Советов» — «Рубин».
«Так добываются победы».
Главный врач самарской команды Сергей Артамонов в своем телеграм-канале после матча опубликовал фото, на котором видно снятую бутсу с дырой от шипа и ногу в гетре, залитой кровью, которую тот самый шип от бутсы соперника тоже проткнул насквозь.
— Так добываются победы в таких боевых матчах, — прокомментировал это фото Сергей Артамонов.
На окровавленной гетре виден номер 11, а значит, принадлежит она Роману Ежову. Получается, он делал свой забег на 97-й минуте и голевую передачу на Хубулова, уже будучи травмированным.
— Просто соперник наступил мне на ногу, это футбол, так бывает, все нормально. Сам по пустым воротам добить со своей половины поля я уже не смог бы, ногу уже свело, сделал передачу, — описал ситуацию Роман Ежов в микст-зоне стадиона после игры.
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на послематчевой пресс-конференции удивился тому, что о повреждении Ежова уже всем известно.
— Я сам это только что увидел, а вы уже все знаете, вот что значит эпоха интернета, — пошутил Игорь Осинькин. — Действительно, была грубая мужская игра, порой она превращалась просто в бойню. Но надеемся, что все обойдется.
«11 игроков на матч в Калининграде наберем».
Кроме Ежова, травмировался в игре и защитник Юрий Горшков, забивший гол со штрафного и признанный лучшим игроком матча. Но он в любом случае не сыграет в следующем матче РПЛ с «Балтикой» в Калининграде, так как получил «лимитную» желтую карточку. Как и опорный полузащитник Максим Витюгов.
Юрий Горшков открыл счет в матче прямым ударом со штрафного.
— Мы уже привыкли к ситуации, когда у нас постоянно кто-то бывает. Просто так получается еще, что потери происходят среди игроков одной позиции. Но что-нибудь придумаем, 11 игроков на матч в Калининграде наберем, — успокоил самарских журналистов Игорь Осинькин.
«Булатов и Рахимов — взрослые люди».
Главный тренер «Крыльев» высказался и по поводу конфликта между своим ассистентом Сергеем Булатовым и наставником «Рубина» Рашидом Рахимовым, по итогам которого Рахимов получил красную карточку в перерыве и досматривал матч с трибуны. По данным «Матч ТВ», главный тренер гостей в нецензурной форме предложил представителю самарского штаба выяснить отношения на кулаках.
— Я даже не видел всей этой ситуации. Поверьте, у меня в перерыве матча были еще и другие дела. Я видел, что было какое-то выяснение отношений, но мне не показалось, что там что-то было уж настолько серьезное. Конечно, такие вещи не красят футбол, но я думаю, что оба участника конфликта — взрослые люди, и сами разберутся между собой, когда эмоции улягутся, — заявил Игорь Осинькин.