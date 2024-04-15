В Башкирии выросла родительская плата за детсад

Как следует из документа, самая высокая плата за пребывание детей в муниципальных дошкольных учреждениях установлена в Уфе. Максимально она составит 178 рублей за один день, что на 8 рублей выше, чем в 2023 году. Вторым муниципалитетом стал Уфимский район с тарифом за день 175 рублей. На третьем месте — Стерлитамак. Здесь максимальная плата составила 171 рубль.