В Башкирии выросла родительская плата за детсад

Как следует из документа, самая высокая плата за пребывание детей в муниципальных дошкольных учреждениях установлена в Уфе. Максимально она составит 178 рублей за один день, что на 8 рублей выше, чем в 2023 году. Вторым муниципалитетом стал Уфимский район с тарифом за день 175 рублей. На третьем месте — Стерлитамак. Здесь максимальная плата составила 171 рубль.
Самая низкая максимальная плата — 133 рубля, установлена в Абзелиловском районе.
Напомним, размер родительской платы в детском саду устанавливает учредитель (администрации муниципальных образований). Он не может быть выше максимального размера, установленного постановлением правительства РБ. Данный нормативный акт ежегодно пересматривается, максимальный размер родительской платы повышается с учётом индекса потребительских цен (ч. 4 ст. 65 Закона № 273-ФЗ).
Как ранее писал «Башинформ», в Башкирии семьям предоставляется компенсация части родительской платы за детсад. На одного ребенка она составляет 20%, на второго — 50%, на третьего и последующего детей — 70%.
От родительской платы освобождены родители детей-инвалидов, законные представители детей-сирот, а также дети мобилизованных. Льгота в размере 50% предоставляется малоимущим семьям и семьям с детьми-инвалидами.