В красивый день в счастливую жизнь: На Кубани 24.04.2024 поженятся 480 пар

В Краснодарском крае апрель может официально стать свадебным месяцем 2024 года. Аж 480 пар решили расписаться в красивую дату — 24.04.2024.
«В Краснодаре заявления на бракосочетания подали 100 новых семей. Большинство женихов и невест захотели расписаться в Екатерининском зале. Этот ЗАГС для торжественной регистрации выбрали 79 пар», — сообщили в Управлении ЗАГС Краснодарского края.
В остальных залах города торжественных церемонии пройдет меньше. Так, а отделе ЗАГС Западного округа распишется 13 женихов и невест. В Центральном округе появится семь новых семей, в Прикубанского — пять.
Несмотря на большое количество желающих расписаться в эту красивую дату, рекорд бракосочетаний побит не будет.
«Эта дата рекордной не станет. Хотя определенной увеличение численности, конечно, наблюдается», — уточнили в Управлении ЗАГС Краснодарского края.
Еще одна красивая дата для свадьбы в этом году придется аж на зиму. Желающие расписаться в запоминающийся день могут выбрать для своего торжества 12.12. 2024 года.
Напомним, что 23 марта 2023 года на Кубани расписались 143 пары. В Краснодаре супругами стали 59 пар. Их них 49 расписались в Екатерининском зале. Некоторые, чтобы расписаться в этот день, записывались аж за год, а кто-то выбрал день потому, что познакомились в этот же день.