В красивый день в счастливую жизнь: На Кубани 24.04.2024 поженятся 480 пар

Напомним, что 23 марта 2023 года на Кубани расписались 143 пары. В Краснодаре супругами стали 59 пар. Их них 49 расписались в Екатерининском зале. Некоторые, чтобы расписаться в этот день, записывались аж за год, а кто-то выбрал день потому, что познакомились в этот же день.