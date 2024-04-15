Остановки на 30 автобусных маршрутах переименовали в Петербурге

Напомним, на станции метро «Выборгская» изменили схему работы наземного вестибюля. Это сделали на время, пока специалисты будут очищать фасады здания. Так, до 24 апреля вход с улицы Смолячкова будет закрыт, а с улицы Гренадерской — открыт.