Для удобства пассажиров остановки на 30 автобусных маршрутах переименовали в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.
— С 16 апреля новые названия получат остановки на 30 автобусных маршрутах. В течение ближайшего времени будет изменено звучание переименованных остановок в подвижном составе наземного транспорта, — отметили чиновники.
Кроме того, статус «по требованию» присвоят остановкам «Улица Маршала Мерецкова» — на автобусных маршрутах №№ 163, 242, 284, 300, и «Проспект Ветеранов, 161» — на автобусных маршрутах №№ 163, 284, 300.
Новые остановочные пункты «по требованию» ввели на автобусных маршрутах №№ 463, 463А — «Эрлеровский бульвар» и еще на нескольких — №№ 463, 463А, 489: «Площадь Аврова», «Улица Аврова», «Константиновская улица» и другие. С полным перечнем всех изменений можно ознакомиться на сайте ГКУ «Организатор перевозок».
Напомним, на станции метро «Выборгская» изменили схему работы наземного вестибюля. Это сделали на время, пока специалисты будут очищать фасады здания. Так, до 24 апреля вход с улицы Смолячкова будет закрыт, а с улицы Гренадерской — открыт.