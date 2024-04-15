Судьба детей из петербургского подвала. Мать уехала, но обещает вернуться и их забрать

Троих мальчиков, которых обнаружили в подвале многоэтажки на Московском шоссе, определили в социально-реабилитационный центр в Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь детского омбудсмена Анны Митяниной Алексей в понедельник, 15 апреля.
Тем временем мать детей Анастасия уехала обратно в Самару. В разговоре с журналистом «Фонтанки» она уточнила, что готовит документы для возвращения сыновей. В планах Анастасии перевезти их в Самару.
По данным «Фонтанки», для того чтобы забрать детей, матери необходимо подтвердить органам опеки, что она может предоставить детям нормальные условия проживания, а также оформить все документы.
Накануне отец детей поделился с «Фонтанкой» откровенным письмом. Мужчина признался, что тяжело переживает разлуку с сыновьями. Полный текст послания можно прочитать здесь.
Напомним, полиция забрала троих детей из подвала многоэтажки на Московском шоссе в ночь на 9 апреля. Они жили вместе с 36-летним отцом, у которого нет подтверждающих отцовство документов.