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В екатеринбургском метро на «Проспекте Космонавтов» установили новые турникеты

В Екатеринбурге на станции метро «Проспекте Космонавтов» установили новые турникеты. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Сбербанка, на 14-ти новых устройствах проезд теперь можно оплатить банковской картой, смартфоном, «Екартой» или жетоном.

По словам управляющего свердловским отделением банка Владислава Шиленко, следующая станция, на которой появится новой оборудование, станет «Ботаническая». Работы запланированы на июнь.

Новые турникеты привезли из Казани. Они сделаны из нержавеющей стали и закаленного ударопрочного стекла, а также оснащены цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией. Жетоны устройства принимают, однако к концу 2024 года их заменят на билеты с QR-кодом.

Напомним, на станции метро «Геологическая» 4 марта также установили новые турникеты. Первые новые турникеты появились на «Площади 1905 года» в декабре.

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