В екатеринбургском метро на «Проспекте Космонавтов» установили новые турникеты

Новые турникеты привезли из Казани. Они сделаны из нержавеющей стали и закаленного ударопрочного стекла, а также оснащены цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией. Жетоны устройства принимают, однако к концу 2024 года их заменят на билеты с QR-кодом.