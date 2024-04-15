Даже по ночам будет жарко: Воздух южных морей доберется до Урала, вероятность лесных пожаров увеличится

Из детализированного прогноза следует, что ночью 16 апреля будет плюс 1−6, но при прояснении столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов, местами пройдут кратковременные дожди, на севере — с мокрым снегом. Днем во вторник прогнозируется плюс 9−14 и также кратковременные дожди повсеместно. Ветер южной четверти, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 16 м/с.