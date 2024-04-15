Даже по ночам будет жарко: Воздух южных морей доберется до Урала, вероятность лесных пожаров увеличится

Воздух южных морей доберется до Урала — к концу недели резко увеличится опасность лесных пожаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, днем в среду и четверг воздух в Челябинской прогреется до 18−24, по ночам будет плюс 6−12 градусов.
Из детализированного прогноза следует, что ночью 16 апреля будет плюс 1−6, но при прояснении столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов, местами пройдут кратковременные дожди, на севере — с мокрым снегом. Днем во вторник прогнозируется плюс 9−14 и также кратковременные дожди повсеместно. Ветер южной четверти, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 16 м/с.
Отметим,
Ночью 17 апреля будет плюс 1−6, днем в среду — плюс 13−18, уже при переменной облачности небольшие дожди лишь местами. Ветер юго-западный 4−9 м/с.
По предварительным расчетам, ночью 18 апреля столбики термометров покажут плюс 7−12, днем в четверг — 19−24, при натекании облачности — до 14 градусов. Ветер юго-западный 4−9 м/с, кое-где порывы до 17 м/с.
В Челябинске ночью 16 апреля плюс 2−4 и слабый дождь, 17 апреля — также 2−4, но преимущественно без осадков, 18 апреля — плюс 9−11. Днем во вторник плюс 11−13, кратковременный дождь, среду — плюс 15−17 и преимущественно без осадков, четверг — плюс 20−22, небольшой дождь.
Нарастание тепла при отсутствии значимых осадков приведет к росту пожарной опасности в лесах Урала.