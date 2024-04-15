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Даже по ночам будет жарко: Воздух южных морей доберется до Урала, вероятность лесных пожаров увеличится

Нарастание тепла при отсутствии значимых осадков приведет к росту пожарной опасности в лесах Урала.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 49% 755 мм рт. ст. +18°

Воздух южных морей доберется до Урала — к концу недели резко увеличится опасность лесных пожаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, днем в среду и четверг воздух в Челябинской прогреется до 18−24, по ночам будет плюс 6−12 градусов.

Из детализированного прогноза следует, что ночью 16 апреля будет плюс 1−6, но при прояснении столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов, местами пройдут кратковременные дожди, на севере — с мокрым снегом. Днем во вторник прогнозируется плюс 9−14 и также кратковременные дожди повсеместно. Ветер южной четверти, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 16 м/с.

Отметим, 16—17 апреля через республику Коми на север УФО будет перемещаться западный циклон, в зону влияния атмосферных фронтов попадет Свердловская область, немного достанется и Челябинской области: облачность увеличится облачность, вероятность дождей возрастет.

Ночью 17 апреля будет плюс 1−6, днем в среду — плюс 13−18, уже при переменной облачности небольшие дожди лишь местами. Ветер юго-западный 4−9 м/с.

По предварительным расчетам, ночью 18 апреля столбики термометров покажут плюс 7−12, днем в четверг — 19−24, при натекании облачности — до 14 градусов. Ветер юго-западный 4−9 м/с, кое-где порывы до 17 м/с.

В Челябинске ночью 16 апреля плюс 2−4 и слабый дождь, 17 апреля — также 2−4, но преимущественно без осадков, 18 апреля — плюс 9−11. Днем во вторник плюс 11−13, кратковременный дождь, среду — плюс 15−17 и преимущественно без осадков, четверг — плюс 20−22, небольшой дождь.

Нарастание тепла при отсутствии значимых осадков приведет к росту пожарной опасности в лесах Урала.