Ануар и Аминахон: какие имена давали омичи своим новорожденным детям в апреле

Реестр ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена, которые давали омичи своим детям в апреле. Тимофей и Анна больше не лидеры рейтинга.
Самыми популярными именами для мальчиков стали: Артем (96 новорожденных), Михаил (91), Тимофей (81), Александр (81) и Максим (76). Для сравнения в марте омичи чаще всего назвали мальчиков именем Тимофей.
В ТОП-5 редких мужских имен попали такие, как Айказ, Мухаммед, Юсуф, Ануар и Дияз.
Самыми популярными именами для девочек оказались: Ева (94), София (84), Анна (82), Дарья (73) и Василиса (70).
Реже всего новорожденным девочкам омичи давали такие имена, как Аяла, Аминахон, Севиль, Николина и Таиса.