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Ануар и Аминахон: какие имена давали омичи своим новорожденным детям в апреле

Стали известны самые редкие и популярные имена, которые омичи давали детям.

Реестр ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена, которые давали омичи своим детям в апреле. Тимофей и Анна больше не лидеры рейтинга.

Самыми популярными именами для мальчиков стали: Артем (96 новорожденных), Михаил (91), Тимофей (81), Александр (81) и Максим (76). Для сравнения в марте омичи чаще всего назвали мальчиков именем Тимофей.

В ТОП-5 редких мужских имен попали такие, как Айказ, Мухаммед, Юсуф, Ануар и Дияз.

Самыми популярными именами для девочек оказались: Ева (94), София (84), Анна (82), Дарья (73) и Василиса (70).

Реже всего новорожденным девочкам омичи давали такие имена, как Аяла, Аминахон, Севиль, Николина и Таиса.