В Москве начали ремонтировать подъезды жилых домов

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт более 14,7 тысячи подъездов. В настоящее время работы начались во всех административных округах», — отметил Петр Бирюков.
В обязательный перечень работ входит косметический ремонт — покраска входных групп, потолков и стен. Специалисты убирают электропроводку в специальные короба, обновляют теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие элементы и конструкции. При необходимости ремонтируют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, меняют таблички этажности и осветительные приборы.
О датах ремонта жителей предупреждают заранее: информацию размещают на стендах и в местах общего пользования.