В Москве начали ремонтировать подъезды жилых домов

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт более 14,7 тысячи подъездов. В настоящее время работы начались во всех административных округах», — отметил Петр Бирюков.