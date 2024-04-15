На неделе в Новокузнецке начнут ямочный ремонт на Южном въезде

В этом году до 1 сентября в городе отремонтируют улицы Ленина, Кирова, Пролетарскую, Левашова, Косыгина, Слесарную, Герцена, Промстроевскую, проспект Октябрьский, местный проезд на пр. Дружбы, а также участок Ильинского шоссе на улице Доз. Один из самых сложных объектов — ремонт моста через реку Томь в Заводской район. Однако, по словам Сергея Кузнецова, полностью прекращать движение по мосту не будут.