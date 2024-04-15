На неделе в Новокузнецке начнут ямочный ремонт на Южном въезде

Как сообщает глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, на неделе в городе начнётся ямочный ремонт. В первую очередь дорожники будут работать на улицах Вокзальная, Нижнепролетарская, переулке 2-й Андреевский.
«В рамках гарантийных обязательств у подрядчиков большой объём работы по устранению дефектов дорожного полотна. После нескольких объездов города выявлено 78 дефектов на тех дорогах, где ещё действует срок гарантии: колейность, выбоины, шелушение асфальтобетона, разрушение асфальта и другие. До 1 мая должны быть устранены самые критические замечания», — сообщает мэр.
До 1 мая подрядчик также устранит дефекты на мосту через реку Аба в Дальнем Куйбышево. А до конца мая Ильинское шоссе обустроят камерами видеонаблюдения в районе деревни Митино.
В этом году до 1 сентября в городе отремонтируют улицы Ленина, Кирова, Пролетарскую, Левашова, Косыгина, Слесарную, Герцена, Промстроевскую, проспект Октябрьский, местный проезд на пр. Дружбы, а также участок Ильинского шоссе на улице Доз. Один из самых сложных объектов — ремонт моста через реку Томь в Заводской район. Однако, по словам Сергея Кузнецова, полностью прекращать движение по мосту не будут.